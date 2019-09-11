خبراء يدعون لتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في المكتبات العامة

من خلال الذكاء الاصطناعي وتبني مبادرة المكتبات الرقمية

دعا مشاركون بمؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي نظمه مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ إلى دعم جهود مؤسسات المجتمع المختلفة والجمعيات والاتحادات المهنية لتعزيز نشر مفهوم الإبداع والابتكار بين العاملين في مجال المكتبات.

وأكد المشاركون على أهمية سعي المكتبات ومراكز المعلومات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في خدمة الباحثين، بالإضافة إلى تبني مبادرات المكتبات الرقمية على غرار التجارب العالمية التي أثبتت كفاءة وقدرة عالية في إثبات وجودها وتفعيل خدماتها.

مراكز استكشافية

ففي جلسات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، قالت أستاذ علم الجمال الدكتورة ناهد نصر الدين عزت: إن رعاية المبدعين والمبتكرين علميًا وفنيًا والكشف عن البصمة الإبداعية لديهم؛ من أهم مقومات التنمية المستدامة للمجتمعات وتدعيمها اقتصاديًا. مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالمراكز الاستكشافية ذات التوجه العلمي والإبداعي في المكتبات المدرسية والعامة.

طفرة تكنولوجية

فيما أوضحت ورقة علمية بعنوان: (جاهزية استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية بالمكتبات الجامعية) أعدها الباحثتان بجامعة عبدالحميد مهري بقسنطينة: نـــدى بوجـاجـة، ورميساء سدوس؛ بأن تكنولوجيا الحوسبة السحابية تعتبر طفرة متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك لما لها من مميزات فائقة في تطوير المؤسسات الوثائقية بصفة عامة والمكتبات الجامعية بصفة خاصة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمة.

أدلة إرشادية

وأوصت ورقة بحثية أعدها للمؤتمر الدكتور صقر مويسان العتيبي الأستاذ المساعد بجامعة طيبة بالشراكة مع الباحثة بالجامعة أروى نصار الجهني، بضرورة التخطيط السليم عند إدخال أي تقنية في المكتبات الجامعية، وأن يتم تفعيلها كما ينبغي وتدريب وتأهيل أخصائيي المعلومات للاستفادة القصوى من التقنيات المدخلة

الذكاء الاصطناعي

في الغضون نوهت ورقة عمل بحثية عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجالات البحثية والمعلوماتية، أعدها الباحثات بجامعة الملك سعود: شروق زايد العتيبي وأمل حسن العمري وإيمان سعد الغامدي؛ بأهمية أن تسعى المكتبات ومراكز المعلومات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في خدمة الباحثين. مضيفة أن على أخصائيي المعلومات تطوير خلفياتهم وقدراتهم المهنية والارتقاء بها في خضم هذه الثورات التقنية الذكية.

إنترنت الأشياء

من جهتها دعت الباحثة نابتي هاجر إلى الاهتمام بتقنية إنترنت الأشياء من قبل أهل الاختصاص في الوطن العربي، والاهتمام بإبراز مدى أهميته ودوره البارز الفعال لتقدم وتطور خدمات المكتبات ومراكز المعلومات والتحول للمكتبات الذكية.

المكتبة الرقمية

بدورها طالبت عويس عضو هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب بجامعة حلوان بمصر الدكتور نجلاء فتحي بتبني مبادرات المكتبات الرقمية على غرار التجارب العالمية التي أثبتت كفاءة وقدرة عالية في إثبات وجودها وتفعيل خدماتها، مثل: المكتبة الرقمية بمكتبة نيويورك العامة ومكتبة جامعة نانيانج بسنغافورة، ومكتبة كاليفورنيا الرقمية، ومكتبة الأطفال العالمية بأمريكا، ومكتبة كنتاكي الافتراضية.

منهجية أجايل

إلى هذا قال عضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات بكلية الآداب بجامعة بني سويف الدكتور حاتم أنور عبد الله: إنه يجب على المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية أن تتبنى مبادئ منهجية "أجايل" في إنجاز المهام وتخطيط وتنفيذ خدمات المستفيدين، وتحفيز مدراء المكتبات على نشر ثقافة منهجية أجايل بين العاملين، وتوعيتهم بمفهوم تلك المنهجية وما ستحققه المكتبات عند تطبيقها. مؤكدًا على أهمية تعديل التشريعات أو السياسات التي قد تعيق تطبيق منهجية أجايل داخل مؤسسات المعلومات العربية بالشكل المطلوب.

التحفيز بالألعاب

وأوصى باحثان من كلية التربية بجامعة الأزهر، باستخدام الألعاب التحفيزية في تدعيم رسالة المكتبات المدرسية وغير المدرسية؛ مما يعمل على تفعيل دور المكتبات في توصيل رسالتها إلى جمهور المستفيدين. وقال الباحثان الدكتور أسامة محسن هندي وبهاء فتحي خليفة، خلال مشاركتهما بالمؤتمر: إنه يمكن الاستفادة من البيئة الإلكترونية المعدة في البحث والمدعمة بالألعاب التحفيزية كنموذج وتصور يمكن تطبيقه على مستوى المكتبات المدرسية.

ورق سليلوز

في السياق نفسه كشفت دراسة تجريبية تطبيقية مقارنة أعدها الدكتور محمد عبد الله معروف أستاذ ترميم الآثار بجامعة سوهاج بمصر؛ عن الاتجاهات الحديثة لتقييم استخدام المواد الطبيعية في ترميم وحفظ المخطوطات العربية القديمة، بأن ورق سليلوز المعالج بالصبغات الطبيعية من مستخلص ثمرة الحنظل وقشر الرمان، تعد إحدى المعالجات الجديدة غير التقليدية في إنقاذ صفحات الكتب والمخطوطات الورقية المعرضة للتآكل والتلف الميكروبيولوجي.

المورد الأثمن

من جانبه لفت أستاذ علم المعلومات بكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور محمد إبراهيم حسن الصبحي؛ إلى أن المستفيدين من المكتبات العامة والخاصة لا يمثلون الهدف الوحيد من وراء الخدمات فحسب، بل إنهم أيضًا يمثلون المورد الأثمن من حيث القيمة إذا ما تمت مقارنتهم بغيرهم من الموارد. مبينًا أن عصر البيانات الضخمة يتيح القدرة على استيعاب المستفيدين، والاتصال بهم اتصالًا وثيقًا.

المكتبات الخضراء

أوضحت عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية الدكتور مها محمد لؤي؛ أن الوعي التام بطرق توفير الطاقة وسياسات وسلوكيات إعادة تدوير مصادر المعلومات يعدان من أهم التحديات الحديثة للمكتبات.

تعزيز الابتكار

أخيرا شدد بحث مشترك عن الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية قدمه الدكتور محمود عبد الكريم الجندي أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة المنوفية بمصر، والدكتور ياسر نبوي محمود خبير التطوير المعرفي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات؛ على ضرورة قيام القيادات الإدارية في المكتبات بصفة عامة بدعم وتعزيز ممكنات ومقومات بيئة تبني وتطبيق الابتكار في كافة مجالات وجوانب المكتبات.