أخصائي: جودة الأكل والنوم يحرقان الدهون.. وترهل الجسم بعد ترك الرياضة خرافة

قال: الوزن العضلي في الجسم يقل بعد التوقف عن التمارين بأربعة أسابيع

صحّح مختص ومدرب رياضي مفاهيم خاطئة حول آلية حرق الدهون المخزنة بالجسم مؤكدا بأنه لا يتم حرقها في النادي من خلال ممارسة المجهود البدني كما يتصور البعض، وإنما عبر اتباع نمط الحياة الصحي والجودة في كمية ونوعية الأكل والنوم التي تساهم في استشفاء العضلات بعد التمارين المجهدة خلال 48 ساعة.

وقال الكابتن مصطفى الفرا لبرنامج "صباح السعودية" في حديث حول العودة للرياضة بعد السفر: لا يتم حرق الدهون بممارسة الرياضة في النادي، وإنما تقوم بإجهاد وتكسير وإتلاف العضلات بشكل جزئي ويقوم النوم والأكل بالاستشفاء وإعادة البناء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية بناء العضلات تقوم بتسريع العمليات الأيضية وبالتالي إنقاص نسبة الدهون في الجسم.

ونصح الكابتن الفرا كل من يرغب في استئناف ممارسة الرياضة بعد الانقطاع بسبب السفر بالعودة التدريجية وتحفيف الجهد والأوزان 50% خلال 3- 4 أيام ثم يبدأ تدريجيا في زيادة الحمل التدريبي والجهد الرياضي وذلك لتفادي الإصابة.

ووصف الاعتقاد بأن من يترك التمارين الرياضية سيصاب جسده بالترهل بالخرافة مشيرا بأن من يحدد شكل الجسم هو نوعية وكمية الأكل خلال فترة الابتعاد عن الرياضة، لكنه أكد بأن الوزن العضلي في الجسم يقل بعد التوقف عن التمارين بأربعة أسابيع .