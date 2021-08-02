"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

تشمل نجران ومكة.. ورياح سطحية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحاً نشطة على جازان، عسير، الباحة، وفرصة هطول أمطار رعدية على نجران ومكة المكرّمة، ورياحاً سطحية على مكة المكرّمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى نجران والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.