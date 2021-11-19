خبير طقس: اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة

يكتمل القمر بدراً.. ولن يشاهد في الشرق الأوسط

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، يحدث اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة، أي منذ عام 845هـ - 1441م.

وأضاف "المسند"، يكتمل القمر بدراً عند الساعة 11:58 (ص)، وهو وقت ذروة خسوف القمر الجزئي، والذي لن يشاهد في الشرق الأوسط، وتكون بدايته: 10:18 (ص)، ونهايته: 01:47 ظهراً، وطوله: 3:28.