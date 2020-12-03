"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 9 مساء

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 11:59 AM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 9 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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