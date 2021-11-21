شاهد أين يذهب السعوديون في الأيام العشرة لإجازة الفصل الدراسي الأول

تبدأ في 25 نوفمبر الجاري وتوقعات بأن يتجاوز عدد المسافرين للخارج نصف مليون

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس المقبل 20 ربيع الآخر الموافق 25 فبراير 2021 ولمدة 10 أيام كاملة تنتهي يوم السبت الأول من جمادى الأولى 1443 الموافق 4 ديسمبر 2021 وهي الإجازة الأولى من ضمن 13 إجازة مقررة على طلاب المدارس والجامعات في العام الدراسي الحالي 1443.



وأوضح العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة الفصل الدراسي الأول التي تبدأ خلال أيام، حيث كشف المسؤولون عن ارتفاع طلبات الحجز للسفر للخارج، بالإضافة إلى الذهاب للعمرة، مع توقعات بأن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة الفصل الدراسي الأول نصف مليون شخص.



وأكد الخبير السياحي بجدة خالد باوزير على مؤشرات الطلب المرتفع لحجز فنادق مكة والمدينة بعد قرارات فتح المسجد الحرام بطاقته الكاملة وفتح العمرة للزوار من الخارج.



ونبه "باوزير" إلى وجود زحام متوقع في مكة المكرمة، لذلك يجب التأكيد على الحجوزات الفندقية والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومؤسسات الدولة.



من ناحيته، كشف مدير عام نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني عن تصدُّر القاهرة ودبي طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين، موضحًا أسباب التوجه الى المدينتين من عروض الأسعار والقرب الجغرافي وتوافر حجوزات الطيران اليومية، فيما حضرت شرم الشيخ والبحرين في قائمة طلبات المسافرين، وانخفضت طلبات الحجز على المغرب بشكل مؤقت.



في غضون ذلك، لفت مدير فرع التخصصي بالشركة العربية للمسافرين بشير عرنوس إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أثناء فترة الإجازة بسبب ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى وجود طلبات مرتفعة للسفر إلى العديد من وجهات وسط آسيا المفتوحة حاليًا أمام السعوديين وانخفاض الطلب على أوروبا؛ إذ تتنافس خطوط الطيران بأسعار ترويجية لاستغلال هذه الفترة.



بدوره أشار المدير العام لعطلات روتانا حسام حمودة إلى أن القاهرة ودبي تتصدران الطلبات من أعداد المغادرين في إجازة المنتصف، وإن كان هناك بدائل داخلية، تشمل موسم الرياض، ولكن سيظل لدبي محبوها وزوارها كما تظهر في قائمة الوجهات المطلوبة خارجيًا دول شرق اسيا والبحرين والأردن.



من ناحيته، أشار مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيى الدين حمودة إلى وجود ما يقرب من مئات الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية في الأسبوع، وهو ما يدعم فرصة الوجهات الإماراتية، وعلى رأسها دبي، مع عدم استبعاد القاهرة والمغرب والبحرين.



وفي الإطار نفسه، أكد المدير العام للرياض للسفر عبد الله الغفيلي وجود عشرات الدول التي تعرض خدماتها للسائح السعودي، وتتابع أوقات الإجازات؛ لتكشف عن عروض وتخفيضات من أجل سوقها السياحية في السعودية، وتقدم منتجات متنوعة لجذب العائلات على وجه الخصوص، منها مصر والإمارات والبحرين.