أمير الباحة يجتمع بالمحافظين ويطالبهم بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين

دعا لإيجاد مشروعات تنموية تواكب نهضة البلاد.. وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة

رأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة ومسؤولي الإمارة للعام المالي 1442- 1443هـ .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد أمير الباحة في بداية الاجتماع ضرورة تلمس المحافظين ومسؤولي الإمارة لاحتياجات المواطنين والمقيمين وخدمتهم السريعة، حيث استعرض عدة محاور اجتماعية وأمنية وكذلك النواحي الاقتصادية والبيئية والتنموية.

ودعا أمير المنطقة إلى إيجاد مشروعات تنموية تواكب النهضة التي تشهدها بلادنا الغالية مع تطبيق الأنظمة وعدم التهاون فيها وأن نحقق أهداف واستراتيجية الرؤية 2030“ .