الكويت.. شفاء 171 حالة مصابة بكورونا

إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1947

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- نقلته "كونا": إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:48 AM

إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1947

الكويت.. شفاء 171 حالة مصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- نقلته "كونا": إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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