"ريما بنت بندر" تناقش مسودة خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين

خلال لقائها برئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة للمجموعة بالأمم المتحدة

‬التقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، برئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

ونوقش خلال اللقاء مسودة خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وقدم الدكتور الغامدي عرضًا موجزًا لما قام به فريق الرئاسة من جمع للمعلومات وتحليلها للرئاسات السابقة، ودراسة وتحليل الخطة الاستراتيجية والقوائم المالية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وشرح المخرجات.