في7 دول .. انطلاق تجربة سريرية أوروبية على 4 علاجات محتملة لـ "كورونا"

الهيئة الفرنسية: تجربة دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية

بدأت أمس الأحد تجارب سريرية في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين، على ما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أُدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس "كوفيد-19" في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضاً أن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وفق "فرانس برس".

ولا يتوافر حالياً أيّ لقاح أو علاج ضدّ فيروس كورونا المستجد الذي تسبّب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الأحد. ووزع 108 متطوعين على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى على ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية، ويراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاماً وهم كلهم من مدينة ووهان من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في ديسمبر قبل أن ينتقل إلى خارج الصين، وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة ستة أشهر.

وكانت شركات صيدلة عالمية قد تعهدت الخميس، بتوفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهراً كحد أدنى، فيما أعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات، على أن تصدر نتائجها الأولى في يونيو.