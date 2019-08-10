"المطلق" يحث على الصدقة ودفع الزكاة لمنصة "جود الإسكان"

توفر معايير واضحة ودقيقة للتحقق من حاجة المستفيد

أصدر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، فتوى تجيز دفع الزكاة للحالات المستحقة للدعم عبر منصة "جود الإسكان".

وقال "المطلق" عبر كتاب رسمي: المنصة أتاحت معايير واضحة ودقيقة للتحقق من حاجة المستفيد.. وتبين لي جواز دعم هذه المنصة المباركة من أموال الزكاة والأوقاف العامة وأموال الصدقات والتبرعات؛ لأنها تخدم الفقراء والمساكين وهم من أهل الزكاة.

وقدمت المنصة -التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وتشرف عليها عدد من الجهات الحكومية- عدة تسهيلات مكنت المانحين للمساهمات الخيرية من اختيار قنوات الدفع المناسبة مثل: خدمة الدفع Apple Pay، وخدمة الدفع عبر الخدمات الإلكترونية لدى مصرف الراجحي. وتقوم المنصة بإدراج الحالات الجديدة بشكل دوري ليتمكن فاعلو الخير من تقديم العطاء الخيري لهم في أي وقت.

وتمكّن المنصة جميع الأفراد والمؤسسات من تقديم ما تجود به أنفسهم من مساهمات مالية وفق مبدأ التمويل الجماعي، لتشكل مساهماتهم دعماً مضافاً للمساهمات الخيرية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي المنصة، وذلك بآلية شفافة وموثوقة، حيث تتميز المنصة بعرضها لتفاصيل الحالات المستحقة للدعم، ليتمكن المساهم من الاطلاع عليها والتفاعل معها بالدعم بطريقة تضمن سرية المعلومات الشخصية؛ حفظاً لخصوصية الأسر المستحقة للدعم.

ويأتي الإقبال الكبير للمجتمع على المساهمة في دعم المحتاجين في المجال السكني نظراً للمبدأ النبيل الذي تقوم عليه المنصة، التي تمكّن الأفراد من التكافل والتكاتف بشكل جماعي، وبعطاءات متفرقة ولو كانت قليلة، لتقوم المنصة بتنسيق هذه الجهود لتفريج كربة الأسر الأشد حاجة للإسكان تحت إشراف حكومي وبشكل إلكتروني كامل.

وتشكلت الحالات التي تم دعمها من أسر مستحقة لسداد إيجار المسكن، والتي صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذي بسبب سجن أو مرض أو ضعف قدرة مادية أو وفاة، إضافة إلى الموقوفين على ذمم مالية متعلقة بالسكن، حيث مكنت المساهمات الخيرية من سداد المطالبات المادية عن الأسر المحتاجة والمعسرة، حفظاً لكرامتهم ودعماً لحقهم السكني وتفريجاً لكرباتهم.

ويمكن للجميع، أفراداً ومؤسسات، تقديم المساهمات بكل سهولة وبشكل إلكتروني آمن وموثوق يضمن ذهاب مساهماتهم لمستحقيها الفعليين، عبر الدخول على الموقع الرسمي للمنصة.