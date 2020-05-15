حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها

تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة

شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق .

وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

الحفريات

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 09:17 PM

تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة

حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها

فهد كاملي

جازان

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شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق .

وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

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الحفريات

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