3421 قطعة أرض بمخططات ولي العهد بمكة تستفيد من مشروع عبارات السيول

نفذتها وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة وبلغت نسبة الإنجاز 79 %

بلغ إجمالي عدد قطع الأراضي المستفيدة من مشروع تنفيذ العبارات الخرسانية لتصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة؛ 3421 قطعة، بالإضافة إلى مدينة السيارات والكلية التقنية بالعكيشية.

وتفصيلاً؛ قامت وكالة التشييد والصيانة ممثلة في الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدّسة بتنفيذ عبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار والسيول بالطرق المؤدية إلى مخططات ولي العهد بمكة المكرمة.

واستلمت الأحياء التي يخدمها المشروع على الطرق المؤدية إلى مخططات ولي العهد رقم ( ٩ ) ( أ- ب- ط ) ، نوع عبارات أو قنوات عبارات خرسانية مغلقة؛ الطول الإجمالي : ٣٥٠٠ م.ط، والعرض؛ متوسط عرض ٣٢ م، وكمية الردميات : ١٦٥٠٠٠ م٣، وكمية الخرسانة : ١٣٢٥٠٠ م٣، وكمية الحديد : نحو ١٣٢٥٠ طنًا، فيما بلغت نسبة الإنجاز 79 %.

وبلغ عدد القطع المستفيدة من المشروع ٣٤٢١ قطعة بالإضافة لمدينة السيارات والكلية التقنية.