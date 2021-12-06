أمير الباحة للطلاب والطالبات: أنتم مستقبل وطننا فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم

بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.. داعيًا للجميع بالتوفيق

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، داعيًا للجميع بالتوفيق، وقال بهذه المناسبة: "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أنتم مستقبل وطننا، فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم، وثقوا بأنكم مستقبلنا الطموح، بمكتسباتكم ومعارفكم ومهاراتكم".

وأضاف: "كما ندعو الله -عز وجل- أن يسدد جهود معلميكم، وقيادات التعليم في مملكتنا، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030".