





48

إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل

شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة.

وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد.

بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام.