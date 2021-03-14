الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طناً من التمور هدية من المملكة لجمهورية ألبانيا

ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طناً من التمور.

وقام بتسليم المساعدات بالنيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، لرئيس المشيخة الإسلامية بويار سباهيو، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة تيرانا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 03:01 PM

ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة

الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طناً من التمور هدية من المملكة لجمهورية ألبانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طناً من التمور.

وقام بتسليم المساعدات بالنيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، لرئيس المشيخة الإسلامية بويار سباهيو، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة تيرانا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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