"مدني تبوك ومكة" تتفاعلان مع تنبيهات "الأرصاد" .. اتبعوا الإرشادات

دعتا إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة نتيجة التقلبات المناخية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرّمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والعاصمة المقدّسة، الطائف, وميسان، والكامل، والليث، تستمر حتى الـ 11 مساءً.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة نتيجة حالة الأتربة المثارة التي تؤثر في مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة والتي تتعرّض لها المنطقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات: تيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.