"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

تشمل عدة محافظات حتى الـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 12:19 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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