"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

قال: حدثٌ استثنائي مهم لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي قدّمها الملك سلمان

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.

وقال "العثيم": إن ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "أيده الله" مقاليد الحكم في بلادنا الغالية، هي ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعًا؛ لأنها ترسخ معاني التعاضد والتلاحم بين القيادة والشعب، وتؤكد أن مملكتنا الغالية تمضي قدمًا نحو مرافئ المجد بخطى واثقة وطموحة، وتبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية الشاملة التي تواكب مسيرة العصر وتراعي متطلبات المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشار "العثيم" في هذا الصدد إلى المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.

وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة تعد حدثًا استثنائيًّا مهمًّا لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدّمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة؛ حيث بات للمملكة -بفضل سياسته الحكيمة- وجود فاعل في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، وأصبحت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية.

ونوه "العثيم" بالتقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي والتعاون الدولي والإسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.