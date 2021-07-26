النصر يكسب ودية بانديف أكاديميا.. بهدفي "حمدالله " وعبدالفتاح

خلال معسكر الفريق في بلغاريا

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره بانديف أكاديميا المقدوني بهدفين دون مقابل، وذلك في تجربة الأصفر الودية الأولى خلال معسكر الفريق في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد2021-2022.

وأحرز هدفي النصر " المغربي "عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.