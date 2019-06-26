"المغلوث": السعودية تسعى لتنويع مصادر الدخل محلياً وعالمياً

أشاد بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين، حيث يلعب الجانب الاقتصادي دوراً مهماً جداً في تعزيز تنفيذ برامج رؤية 2030 من أجل تشجيع الاستثمارات والخبرة والتقنية في برامج كثيرة، حيث إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوفد السعودي مع رئيس دولة كوريا الجنوبية في مجالات عدة، الطاقة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت والاستثمار.

وبين "المغلوث" أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، والاستحواذ العسكري، بالإضافة إلى السيارات، والإشراف على المؤسسات المالية واقتصاد الهيدروجين وبرنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتأمين الصحي وأخيراً التعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.

وقال: إن هذا التعاون سوف يرفع بالناتج المحلي ويعزز الحراك والنمو الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى نقل التقنية وكسب الخبرات وفتح فرص وظيفية للسعوديين بل تسهم تلك الاتفاقيات في توطين الصناعات في الصناعات العسكرية والطاقة والتكنولوجيا، وقد ساهمت المملكة في مشاريع استثمارية في إنشاء مصفاة لشركة أرامكو السعودية. وإن تأكيد سعي المملكة في تنويع مصادر الدخل ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي في مناطق كثيرة من العالم.



