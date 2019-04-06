"الشباب" يقتنص كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة للتايكوندو

"الهلال" يتوارى.. و"الوحدة" يعود إلى الواجهة محتلاً الوصافة

اختتمت منافسات الموسم الرياضي للتايكوندو بإقامة بطولة المملكة المفتوحة الـ 40 على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة بالصالة الخضراء بالرياض.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتقدمهم رئيس المجلس العميد الركن شداد العمري.

وكان من ضمن الحضور الشرفي رئيس نادي الشباب خالد البلطان ورئيس نادي الفرع تركي الهزاني ورئيس نادي أشيقر عبدالرحمن المغيرة، وعدد كبير من المدعوين من الاتحادات الرياضية.

وانتزع فريق الشباب كأس التفوق العام إلى جانب كأس البطولة وللمرة الخامسة بحصده (515) نقطة، وجاء في الوصافة أكاديمية فريق الوحدة بـ(414) نقطة، وحل في المركز الثالث فريق أبها بـ (257) نقطة، والرابع فريق الجبيل بـ(181) نقطة، فيما اختفى وهج الهلال الذي طالما كان ينافس بقوة على القمة.

ورشحت اللجنة الفنية فريق حراء لجائزة الفريق المثالي ولاعب فريق أبها علي عسيري كأفضل لاعب في البطولة ولاعب نادي الشباب علي المبروك كأفضل لاعب في الموسم الرياضي على الصعيدين المحلي والخارجي.

وتم تكريم أفضل خمسة مدربين في الموسم، وهم أكرم النور (الشباب) منصور عسيري (أبها) محمد زكي (الهلال) خالد الدهيمي (الفرع) عبدالمنعم الخواهر (السلام) وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة المسابقات على جهودهم في تنظيم منافسات الموسم الرياضي . وحظيت شركات (المراعي والنمور وكلنكس) بالتكريم لمشاركتهم الفعالة في الحفل النهائي.

وشهدت الصالة الخضراء حضوراً كثيفاً من محبي هذه الرياضة العريقة رغم نقلها على الهواء مباشرة في قنوات KSA SPORT .

من جانبه، قدّم "العمري" شكره للجميع وقال: النجاح جاء بجهود مجتمعة في النجاح الذي شهده الموسم الرياضي للتايكوند بشهادة المحايدين، وأثنى على جهود أمين عام الاتحاد سامي الطلب وبقية أعضاء اللجان.

وأضاف: الانتشار الواسع للعبة في مناطق ومحافظات المملكة نظير الدعم الذي يجده الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة بقيادة الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي تشرّف أبناؤه الرياضيون بإطلاق اسمه على كأس سموّه، وتابع: لا يمكن أن ننسى دور الأندية وهي الشريان الأساسي وجهود المدربين والحكام واللاعبين للظهور المشرّف في هذا الموسم على وجه التحديد.