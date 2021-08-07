مهند عسيري: "أُعلن اعتزالي كرة القدم.. شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية"

أعلن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب (ولاعب الأهلي السابق) مهند عسيري، اليوم السبت، اعتزاله.
وكتب عسيري عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات": "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية".
ونشر عسيري صورة أخرى عبر "سناب شات" لفريق الشباب، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا على كل شيء".الشباب مهند عسيري
أعلن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب (ولاعب الأهلي السابق) مهند عسيري، اليوم السبت، اعتزاله.
وكتب عسيري عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات": "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية".
ونشر عسيري صورة أخرى عبر "سناب شات" لفريق الشباب، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا على كل شيء".