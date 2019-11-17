إعلان .. فرصة تجارية مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة"

للإيجار مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

والمبنى مكون من دور أرضي وميزانين ودور مكون من أربعة مكاتب.

ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات والشركات والمطاعم الفخمة، وبالإمكان التعديل في واجهته حسب الرغبة.

ويمكن التواصل مع المالك مباشرة عبر الجوال: 0566661257 .