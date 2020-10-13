الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى في يوم

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.

