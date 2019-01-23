أمير جازان: شبابنا مبدعون ومتميزون والملك أول الداعمين لأبناء الوطن

قال: ملتقى القيادات الشابة داعم ومحفز للشباب والفتيات في مسيرة التنمية

قال أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز: إن شبابنا مبدعون ومتميزون أينما وُجدوا، وهم عماد الوطن وقد حان دورهم لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم من خلال القطاعات التي يعملون بها.

وأوضح، في تصريح عقب رعايته اليوم حفل افتتاح ملتقى "القيادات الشابة" الذي تنظمه جامعة جازان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أول الداعمين لأبناء الوطن في شتى الميادين والمجالات، عاداً مبادرة الجامعة تكريساً لمفهوم القيادات الشبابية داخل المجتمع.

وأضاف أن ملتقى القيادات الشابة داعم ومحفز للشباب والفتيات للمسيرة في تنمية الوطن، مشيداً في الوقت نفسه، بدور جامعة جازان في تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة لفئات الشباب التي بدورها تترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم ودعم مبادراتهم وتمكينهم في إكمال المسيرة للرقي بوطنهم.

وكان قد رعى الملتقى الذي تنظمه جامعة جازان، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية وأعضاء مجلس الشورى ونخبة من الكفاءات الوطنية والمتخصصين، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جازان.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كلمة أوضح فيها أن ملتقى القيادات الشابة يأتي كمبادرة وسط هذه التحولات المتسارعة التي أحدثتها رؤية الوطن 2030، التي فرضت بدورها عدداً من المهام الجديدة والمسؤوليات الدقيقة على جامعاتنا السعودية.

ولفت مدير جامعة جازان إلى أن الملتقى يعد فاتحة المبادرات الرامية إلى احتضان وتمكين القوى والطاقات الشبابية والاعتماد على البحث عن الأفكار الموضوعية والتخطيط المدروس، لتوفير البيئة المعرفية والتدريبية والاجتماعية الداعمة والمحفزة للشباب والشابات.

وأشار إلى أن الملتقى يصب في رؤية المملكة 2030، من أجل تحقيق طموحات هذا الوطن، واستغلال طاقات أبنائه وبناته لما فيه مصلحة ودعم تنميتنا الوطنية الشاملة التي تسعى هذه الرؤية لتحقيقها، ولتكون بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، في مصاف العالم الأول.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن حسن حكمي، قائلاً: إن جلسات الملتقى يحضرها أكثر من 5 آلاف، ويستفيد من ورشة التدريبية أكثر من 700 شاب وشابة، وتتناول جلساته العديد من المحاور التي يقدمها 40 متحدثاً من مديري جامعات وأكاديميين ومتخصصين في مجال القيادة.

بعد ذلك دشن أمير المنطقة فعاليات الملتقى، وشهد توقيع اتفاقيتين لجامعة جازان مع كل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.