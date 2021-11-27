ملتقى مكة الثقافي يشهد مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية للناشئين

تهدف إلى دراسة وعي أفراد المجتمع بشأن استخدام تطبيقات العالم الرقمي

تنفذ إمارة منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية للناشئين وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية ورفع الوعي وتعليم الاستخدام الأمثل من جانب الأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات كأعضاء ومواطنين صالحين ومسؤولين في المجتمعين المحلي والعالمي.



وتهدف المبادرة إلى دراسة وعي أفراد المجتمع بشأن استخدام تطبيقات العالم الرقمي وتمتعهم بالمهارات والأخلاق القويمة خلال استخدام الإنترنت والتكنولوجيا عبر تحليل مجموعة من الأنماط الرقمية ودراسة سلوك الأفراد في الفضاء الرقمي.



وتركز المبادرة على تحليل ثماني مهارات رقمية أساسية "إدارة الأمن السيبراني بحماية البيانات الشخصية والتصدي للهجمات السيبرانية، إدارة التنمر الإلكتروني بتعزيز الوعي لكيفية مكافحة التنمر الإلكتروني، إدارة الخصوصية بالتعامل الآمن عند طلب البيانات الشخصية على الإنترنت، التفكير السليم وامتلاك أدوات التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة، إدارة البصمة الرقمية من خلال فهم طبيعتها والعواقب الحقيقة وإدارتها بمسؤولية، التعاطف الرقمي مع الأشخاص في العالم الافتراضي ومعرفة احتياجاتهم ومشاعرهم، إدارة وقت الشاشة عبر ضبط النفس وإدارة الوقت، والهوية الوطنية الرقمية وإظهارها بشكل صحي ونزيه"، من خلال استبيان أولي لقياس المهارات الرقمية الأساسية بين الأفراد يشارك فيها أكثر من ٥٠ ألف مشارك.



وتساهم إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال شراكتها الفاعلة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية وتقديم القدوات الرقمية ضمن أعمال وبرامج الملتقى تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، عبر تقديم مبادرة متنوعة تقام في مدن ومحافظات المنطقة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع لبناء إنسان المنطقة وتنمية مكانها وفضائها الرقمي توافقًا مع الجهود الوطنية، والتي تعمل على صناعة مرحلة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عبر توظيف النظم الذكية، والخوارزميات الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مدنها، وعمل قطاعاتها لتصبح المملكة نموذجًا رقميًا رائدًا.