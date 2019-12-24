زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب وسط كولومبيا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريباً جداً من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.



ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

