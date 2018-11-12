محاضرة لمدير عام وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية

بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"

أقيمت محاضرة لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، الشيخ مطارد العنزي، بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"، بالقاعة الدعوية بمكتب نخال الدعوي.

جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج "لحمة وطن" الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة.