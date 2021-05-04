"أرامكو" توزع أرباحاً نقدية بقيمة 70 ملياراً وتسجل أعلى أرباح في 7 فصول

قالت: أسعار النفط ارتفعت 16.2% في الربع الأول إلى 60.2 دولار

أعلنت أرامكو السعودية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021.

وبحسب بيان الشركة على تداول فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 199,901,457,609 وبحصة للسهم تبلغ 0.3518 ريال.

وأعلنت (أرامكو السعودية) تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 62.4 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 30.3 في المائة.

وارتفع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار أمريكي) عن الفترة ذاتها من عام 2020، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئياً انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وبلغت الإيرادات 272 مليار ريال مقابل 225.5 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 20.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 17 في المائة إلى 151.8 مليار ريال مقابل 129.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2020.

وقالت شركة أرامكو إن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 60.2 دولار في الربع الأول 2021، مقابل 51.8 دولار في نفس الفترة من 2020.

يعني ذلك ارتفاع الأسعار بنسبة 16.2 في المائة.

وسجلت أرامكو السعودية أعلى أرباح في 7 فصول خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد بلوغ أرباحها الصافية 81.44 مليار ريال، هي الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2018.

وتعد الأرباح في الربع الأول 2021 هي ثالث أكبر ربح فصلي للشركة منذ إدراجها في السوق المالية بنهاية عام 2019، حيث تم احتساب 9 فصول بدءاً من الربع الأول من عام 2019.

وقالت الشركة إن تحسن الأرباح يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالإضافة إلى توحيد نتائج أعمال سابك، وذلك رغم انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

