زوجة مرشح رئاسي أمريكي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها جنسياً خلال كشف طبي

الطبيب المتهم كان يعمل في منشأة طبية معروفة ويواجه 9 اتهامات من نساء

كشفت إيفيلين يانغ زوجة المرشح الرئاسي بانتخابات 2020 أندرو يانغ، تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له خلال زيارة طبيب نسائي عندما كانت حاملاً في شهرها السابع العام 2012.

وقالت "يانغ" في مقابلة حصرية مع CNN: "كنت في غرفة الفحص، وكنت مرتديةً لملابسي ومستعدة، وقال لي في آخر دقيقة كنوع من العذر شيئاً عن أنني بحاجة إلى عملية قيصرية، بعدها مضى إلى إمساكي، وجذبني نحوه، ونزع ملابسي، وفحصني داخلياً دون ارتداء قفازات".

وتابعت "يانغ" البالغة من العمر 31 عاماً قائلةً: "في البداية كنت أتساءل ما الذي يحدث هنا؟ لم يكن هناك أحد في الغرفة.. علمت أن هناك أمراً ما، علمت أنني أتعرض للاعتداء.. تخيلت نفسي أنني شخص يمكن أن يقوم برمي كرسي عليه مثلاً والصراخ، لكن هذا ليس ما حدث، كنت مضطربةً وفهمتُ ما الذي يحصل، وتجمدتُ نوعاً ما مثل غزال أمام مصابيح سيارة".

وأضافت: "أتذكر أنني كنت أحاول تركيز عيني على نقطة في الجدار ومحاولة عدم النظر إلى وجهه عندما كان يعتدي عليّ، بانتظار الأمر أن ينتهي"، لافتةً إلى أنها لم تخبر زوجها بالأمر أو أي أحد آخر.

ويُذكر أن الطبيب المتهم يدعى روبيرت هادين، وكان يعمل في المنشأة الطبية المعروفة بجامعة كولومبيا، ويواجه 9 اتهامات من نساء في الوقت الحالي قام بالاعتراف باعتداءين، وسُحِبت شهادة ممارسة الطب التي يحملها، كجزء من اتفاق مع الادعاء.