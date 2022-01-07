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في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بهدفَيْ "عمر" و"رومارينهو" في مرمى الفيحاء.. الاتحاد يُحْكم القبضة على الصدارة

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عامه الجديد 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفيحاء 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتحاد برأسية عمر هوساوي، حينما استثمر ركلة الزاوية التي وصلته من "هنريكي" عند الدقيقة الـ34.



وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق الاتحادي "رومارينهو" الهدف الثاني بلمسة رائعة، بعد أن وصلته كرة طولية من "هنريكي" عند الدقيقة الـ67.



وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ21 في المركز السابع.