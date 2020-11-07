بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين

تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور السعودي الرياض القصيم

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 10:32 PM

بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور السعودي الرياض القصيم

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