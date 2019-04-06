في ليلة غنائية.. "المعيدي" يخترق حاجز الجمهور ويتألق بـ"الزمن الجميل"

مع "الصافى" و"فايزة" حلّ ثالثاً بالتصويت وعبر بين 7 آخرين إلى المرحلة القادمة

واصل المتسابق السعودي موسى المعيدي طريقه نحو النجومية الغنائية عبر برنامج المسابقات الطربي "الزمن الجميل" التي تعرضه قناة "أبوظبي" مساء كل يوم جمعة؛ حيث حلّ في المركز الثالث بنسبة 14% في تصويت الجمهور ليكمل ما بدأه، فيما غادر العراقي يوسف الصميدعي البرنامج؛ إثر حصوله على أدنى نسبة تصويت من قبل الجمهور في ختام الحلقة الرابعة من مرحلة العروض المباشرة، ليتأهل بذلك سبعة مشتركين إلى المرحلة المقبلة من التصفيات التي تُعرض مباشرة الأسبوع المقبل.

واحتفت الحلقة بمسيرة عمالقة الزمن الجميل الراحلين وديع الصافي وفايزة أحمد؛ حيث قدّم المتسابقون مجموعة من أجمل أغنياتهم التي كانت وما زالت من أكثر الأعمال الفنية الإبداعية التي نشأت في الزمن الجميل، ليقدمها المتسابقون للجماهير الحاشدة في المسرح الوطني بأبوظبي وبمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتميزت الحلقة بحضور "ديفا" الوطن العربي الفنانة سميرة سعيد ضيفة على البرنامج، وتألقها على المسرح، وهي التي تتمتع بمسيرة غنائية حافلة عاصرت فيها عمالقة الزمن الجميل، ووضعت بصماتها المميزة على الساحة الفنية التي نلتمسها حتى يومنا هذا، لتكون "آخر عنقود الزمن الجميل"، كما لقبتها إيميه صباح مقدمة البرنامج.

وقدّمت سميرة سعيد للجمهور ثلاثاً من أغنياتها الرائعة، وهي "يالطيف يالطيف"، و"يا ابن الحلال"، و"قال جاني بعد يومين"، وأطربت بها الجمهور الحاضر الذي صفق لها بحرارة.

ووجّه كل متسابق قبل بداية الأداء رسائل إلى وطنهم من قلب "قصر الوطن" في أبوظبي، والتي عبروا فيها عن حبهم للوطن واعتزازهم بانتمائهم إليه وامتنانهم لما قدمه لهم ويقدمه لهم كل يوم، والتي عبّرت بشكل صادق ومؤثر عن ما يعنيه وطنهم بالنسبة لهم.

وشهدت الحلقة تقديم خمس أغنيات للعملاق وديع الصافي، بدأها المتسابق المصري محمد شطا الليلة بغناء "على الله تعود" وموال من مواويل "الصافي"، ومن ثم قدّم المشترك علي المديدي أغنية "جنات"، ليقدم بعده السعودي موسى المعيدي أغنية "عندك بحرية"، فيما غنى المتسابق الفلسطيني أحمد عباسي أغنية "قتلوني عيونها السود"، وختمها أيوب التيجاني بتأدية أغنية "على رمش عيونها".

واحتفى يوسف الصميدعي بالراحلة فايزة أحمد بتقديم أغنية "حمال الأسية"، وشاركته ذلك صابرين النجيلي بتقديم أغنية "قالوللي هان الود عليه"، ليليهم اليمني عمر ياسين بأداء أغنية "انت وبس إلى حبيبي".

واختارت لجنة التحكيم المكونة من كل أنغام، ومروان خوري وأسما لمنور وضع كل من أيوب التيجاني وأحمد عباسي ومحمد شطا في منطقة الأمان التي ستحميهم من الإقصاء في حال الحصول على أقل عدد من الأصوات؛ وذلك نظراً لتميزهم وقوة أدائهم في الحلقة.

ونال أحمد عباسي المركز الأول من حيث تصويت الجمهور في نهاية الحلقة، حيث حصل على 29% من إجمالي الأصوات، تلاه في المركز الثاني عمر ياسين بنسبة 26%، وموسى معيدي في المركز الثالث بنسبة 14%، وتلاه علي المديدي بنسبة 10%، وصابرين النجيلي بنسبة 6%، وأيوب التيجاني بنسبة 6% أيضاً، ومحمد شطا بنسبة 4%، لتنتهي رحلة يوسف الصميدعي بأقل نسبة تصويت والتي بلغت 3%.

وتجاوز المشتركون المتأهلون مراحل عدة، تضمنت تجارب مليئة بالتحدي عملت على صقل مواهبهم ليصلوا إلى هذه المرحلة التي يفصل بينها وبين تحقيق حلمهم في الفوز بلقب البرنامج أسابيع قليلة، وذلك بعد تقييم التطور الذي طرأ على مواهبهم الغنائية في تأدية الطرب الأصيل من قبل لجنة التحكيم. وينال المشتركون فرصة الحصول على دعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي ليطوروا مواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالبرنامج.

وينفرد برنامج "الزمن الجميل" عن باقي برامج الهواة بتقديمه محتوى غنائياً يركز على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال "أم كلثوم" و"صباح فخري" و"محمد عبده"، ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام، والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المحلية، وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.

يُذكر أن شركة "بيراميديا" للاستشارات والإنتاج الإعلامي هي المنتج المنفذ للبرنامج.