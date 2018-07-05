"المطيري" يشكر القيادة الرشيدة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

رفع الدكتور مسلم بن شباب المطيري خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – على صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأعرب المطيري عن اعتزازه الكبير بهذه الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزاً له لتقديم المزيد من العطاء في المستقبل بإذن الله، معربًا عن شكره لسعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود على دعمه المستمر.