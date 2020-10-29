انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة

بمشاركة أندية جازان والرياض وجدة والأحساء

انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بحضور رئيس اتحاد كرة السلة باللجنة البارالمبية السعودية عبدالإله المقرن، والمدير الإداري للجنة رشيد البداح، وذلك على صالة اللجنة بالرياض.

ويشارك في البطولة 4 أندية هي أندية جازان والرياض وجدة والأحساء؛ حيث أسفرت نتائج اليوم عن فوز جازان على الأحساء بنتيجة (34 ـ 8)، كما فاز الرياض على جدة (49 ـ 35)، وتغلب جازان على الأحساء (38 ـ 22)، واختتمت مواجهات اليوم الأول بفوز الرياض على جدة (49 ـ 24).

وتختتم غداً الجمعة منافسات الدوري بإقامة مباراتين؛ الأولى تجمع جازان والأحساء، تليها مواجهة تجمع الرياض وجدة يتم بعدها تتويج الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى في المسابقة.