الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء

عالي الخطورة.. يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدم التحقّق من صحة المدخلات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 11:04 AM

عالي الخطورة.. يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدم التحقّق من صحة المدخلات

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

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