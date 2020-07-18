السنغال تُسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، بأن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين بهذا الوباء قد ارتفع إلى 160 حالة وفاة.