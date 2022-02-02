مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر كتابين جديدين للأطفال

بعنواني: "انطلقي"" و"عوالم صغيرة" للمترجمة ريم الدخيل

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتابين جديدين للأطفال الأول بعنوان: "انطلقي" ويدور مضمونه حول وَلَد صَغِيرٌ يُفَكِّرُ بِأَبِيهِ الذي فقده كَثِيراً، يَقْضِي أَيَّامَهُ عَلَى الشَّاطِئِ بِانْتِظَارِه، وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ تَظْهَرُ أُنْثَى طَيْرٍ، وذلك في قِصَّةٌ جَمِيلَةٌ تحاكي مشاعر الطفل في الْفَقْدِ وَالْارْتِبَاطِ الْعَاطِفِيّ.، والقصة موجهة للأطفال بدءاً من عمر (6) سنوات، وقامت بترجمتها وإعدادها الدكتورة ريم بنت ناصر الدخيل أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية و آدابها في كلية اللغات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومهتمة بمجال أدب الطفل.

وجاء الكتاب الثاني بعنوان: "عوالم صغيرة" للمترجمة نفسها، و(العالَم الصغير) في الكتاب هو المكان الذي يستطيع فيه الطفل إطلاق العنان لخياله.وهناك حقيقة معروفة، لكل إنسان عالمه الصغير، ولكل طفل عالمه الخاص، الذي يستطيع من خلاله اللعب والتنفيس والاكتشاف والتفاعل وتنمية الذات.



وتأتي إصدارات المكتبة في مجال ثقافة الطفل تعزيزاً لرؤية المكتبة الشاملة بالعناية بثقافة الطفل، وتوسيع مداركه وحواسه القارئة والتعرف على قصص الواقع والقصص الحركية التي تنمي خياله وعقله وأفكاره جنباً إلى جنب مع ما يدرسه من مناهج مدرسية في مرحلة التعلم.