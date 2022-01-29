كورونا في قطر.. 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.
وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.قطر فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد
سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.
وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.