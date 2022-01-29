كورونا في قطر.. 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.