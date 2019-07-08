العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الوفاة



فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.