هذه هي لائحة اتهامات "العدل" الأمريكية لـ "هواوي"

"التحقيقات الفيدرالي": تصرفات الشركة سافرة ومستمرة

وجّهت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، اتهامات عدة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين.

وكشفت الوزارة الأمريكية عن 13 اتهاماً ضدّ المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو؛ ابنة مؤسّس المجموعة، التي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وثلاث شركات تابعة للشركة العملاقة، على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفق "سكاي نيوز".

كما وجّهت الوزارة 10 اتهامات فيدرالية ضد شركتين تابعتين إلى "هواوي"، بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي- موبايل".

وأثار توقيف وانتشو؛ في كندا بناءً على مذكرة أمريكية، توتراً كبيراً في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي؛ إنّ "مجموعتَي الاتهامات تفضحان تصرفات (هواوي) السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".

وقال المدعي العام الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتاكر؛ إن لائحة الاتهامات لا تتضمن أيّ دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.