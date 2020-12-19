في قبضة مرور جدة.. متهورين كادا أن يتسببا في وقوع أكثر من حادث

عقب بلاغ من مغرد على "تويتر" إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

تجاوبت "إدارة المرور" مع بلاغ قدمّه مغرد على "تويتر"، متضمنًا مقطعًا لشخصين متهورين يتساقطان على بعضهما، وكادا أن يتسببا في وقوع أكثر من حادث، وذلك في شارع الستين بجدة.



وأفادت "إدارة المرور" بأنه قد تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.