"الفطيماني": تشريف الملك وإشراف ولي العهد مكرمة لمُلاك الإبل

قال: كل عام يشهد تطورًا كبيرًا في مهرجان الملك عبدالعزيز

أكد مالك الإبل مطلق بن صقر الفطيماني السهلي أن أعظم مكرمة لمُلاك الإبل هو تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورعاية الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كل عام. وأجمل تشريف لمُلاك الإبل هو الإشراف العام على نادي الإبل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله-.

وقال: "في كل عام نلاحظ تطورًا كبيرًا في المهرجان، حتى أصبح كرنفالاً عالميًّا، ومحط أنظار العالم، وتتوافد عليه العديد من الجنسيات الأوروبية والعربية والخليجية. وهذا يعود لفضل الله تعالى، ثم الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والمتابعة من رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، الذي سخّر كل جهده لخدمة ذلك الموروث الشعبي، وتطويره بالعديد من المبادرات العصرية".

وأضاف: "تحديد الأول من ديسمبر من كل عام موعدًا لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يساعد المُلاك على الاستعداد والتنظيم الجيد لخوض منافسات مسابقات المهرجان، وتعزيز منقياتهم منذ وقت مبكر. وهذه المبادرة تضاف للمبادرات الإيجابية التي يقدمها النادي كل عام".

يُذكر أن "الفطيماني" حقق المركز الأول عشر مرات في مزاينات الإبل، منها ثلاث مرات متتالية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في فئة المئة شعل، آخرها تحقيقه بيرق المؤسس في النسخة الرابعة.