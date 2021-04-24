"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 02:21 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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