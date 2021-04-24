"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.