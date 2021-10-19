"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 38 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي ( 548018 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537037) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8767) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 90 حالة