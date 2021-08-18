متجاوزةً كافة تحديات التضاريس.. عقبات منطقة عسير منجزات وطنية خلدتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير، وتتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية، ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع وكانت الطرق عام / 1390هـ لا تتجاوز (575) كيلومتراً في حين أصبحت قرابة 7 آلاف كيلومتر بما يمثل نقلة نوعية في منطقة عسير.

ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الإنجازات التي شهدتها المنطقة ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عسير طريق الطائف أبها نجران بطول (776) كيلومتراً منها (449) كيلومتراً داخل حدود منطقة عسير الإدارية ويخدم الطريق العديد من المحافظات والمراكز والقرى مما كان له الأثر في تنمية تلك المناطق وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان ( أبها - الدرب ) بطول (79) كيلومتراً ويتضمن عقبة ضلع بطول ( 11.4) كيلومتراً بها ( 3 ) أنفاق وإنشاء الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول (68) كيلومتراً متضمناً عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقاً إضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تعزيز ترابط كافة مناطق المملكة بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وداعم الاقتصاد الوطني.