"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير

تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات

أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.



وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.



وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.



وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".