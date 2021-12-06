"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير

تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات

أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.

وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

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06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 02:50 PM

تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات

"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.

وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

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