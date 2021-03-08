الأهلي يجدد ثقته بالمدرب.. و"فلادان" يجهز الفريق لمواجهة النصر

قاد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الصربي " فلادان " الحصة التدريبية للفريق، اليوم الاثنين، تحضيراً لمواجهة النصر المرتقبة الخميس المقبل، في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت أنباء سرت في البيت الأهلاوي، عقب خسارة الأخضر أمام ضمك " دورياً " بثلاثية، مفادها إقالة المدرب لكن الإدارة منحت المدرب فرصة أخيرة أمام النصر، وعلى ضوء نتيجة اللقاء سيتحدد مصير الجهاز الفني.