ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

7

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 12:56 AM

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

6 4,282

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020